Trafik cezalarına yüzde 220’ye varan zam getirmesi planlanan kanun teklifi, kamuoyundaki yoğun tepkiler nedeniyle ertelendi. Ulaştırma Bakanlığı’nın hız sınırları ve radar sistemleriyle ilgili detaylı teknik raporu tamamlamasının ardından teklifin tekrar gözden geçirilmesi bekleniyor.

Mayıs ayında Meclis Adalet Komisyonu’ndan geçen ve yaz aylarında yasalaşması planlanan kanun teklifi, Kurban Bayramı döneminde artan radar denetimleri nedeniyle kamuoyunda oluşan “vatandaşa tuzak” eleştirileri yüzünden Meclis Genel Kurulu’na sunulmadı. AK Parti içinde de radar uygulamalarına yönelik rahatsızlıkların dile getirildiği öğrenilirken, teklifin Ekim ayına ertelendiği bildirildi.

T24’ten Ceren Bayar’ın haberine göre, konu AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında da gündeme geldi. Parti yöneticileri, teklifin tamamen geri çekilmediğini, teknik düzenlemeler ve saha çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni yasama döneminde yeniden Meclis gündemine alınacağını belirtti.

AK Parti kaynakları, ceza oranlarında bir değişiklik yapılmasının düşünülmediğini, ancak hız limitlerinin ani şekilde değiştiği bölgelerde düzenleme gerekliliğinin bulunduğunu belirtti.

Mevcut düzenlemeye göre, hız sınırını aşan sürücülere verilen en yüksek cezanın 9 bin 267 TL’den 30 bin TL’ye yükseltilmesi planlanıyor. Yeni sistemde ise cezaların, hız sınırının ne kadar aşıldığına bağlı olarak kademeli şekilde uygulanması hedefleniyor. Böylece sınırı az aşan sürücülere daha düşük, fazla aşanlara ise daha yüksek ceza kesilecek.