Tekirdağ genelinde polis ekiplerince yapılan bir haftalık çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve ifadeye yönelik aranması bulunan 134 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttükleri operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Son bir haftalık dönemde yapılan uygulamalarda aranan 134 kişi yakalanarak adalete teslim edildi.

Yakalananlar arasında, "Kasten Yaralama" suçundan 19 yıl 6 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K., "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan 17 yıl 12 ay hapis cezası ve 42 bin TL adli para cezası bulunan, 1 yıl 5 aydır firari V.K., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 17 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.P., aynı suçtan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan K.T. ile "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Satın Almak, Kabul Etmek" suçundan 14 yıl 9 ay 1 gün hapis cezası bulunan M.D.S. isimli şahıslar da yer aldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında adli makamlara sevk edilen 38 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kent genelinde huzur ve güven ortamının korunması için tüm ilçelerde gece gündüz demeden kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini belirtti.