Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde hafriyat kamyonun geçişi esnasında asfalt yol çöktü. Çukura saplanan kamyon, iş makineleri vasıtasıyla kurtarıldı.
Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’nden Kiremithane Sokağa geçiş yapan bir hafriyat kamyonunun tekerlekleri yolun çökmesi sonucu çukura daldı. Yan yatan kamyonu çukurdan kurtaramayan sürücü, araçtan atlayarak yardım istedi. Çukura saplanan kamyon, olay yerine gelen iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı. Olay sonrası kamyonda maddi hasar meydana geldi.
Çukur, daha sonra belediye ekiplerinin müdahalesinin ardından kapatıldı.
Kaynak: iha