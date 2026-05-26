Açıklamada, MÜSİAD İnegöl Şubesi ile birlikte yürütülen çalışma kapsamında, İnegöl’de doğmuş, defnedilmiş veya yakınları İnegöl’de bulunan 59 şehit adına kurban kesileceği belirtildi.

Dernek tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“İnegöl’deki 59 şehidimize kurban kesiyoruz.

2026 yılı kurban çalışmaları kapsamında Somali’deyiz.

MÜSİAD İnegöl Şubesi ve İnegöl Yardım Derneği olarak; İnegöl’de doğmuş, defnedilmiş veya yakını bulunan 59 şehidimiz için kurban keseceğiz. Keseceğimiz kurbanların son kontrollerini yapıyoruz. Katkıda bulunan tüm hayırseverlerden Allah razı olsun.”

Yetkililer, kurban organizasyonunun ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağını ifade ederek destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

