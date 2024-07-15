Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında saman balyaları yandı. Yangın, çiftlik ana binasına ve ahıra sıçramadan söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Muratlı-Kırkkepenekli yolu üzerindeki bir çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle saman balyaları yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına hızla müdahale eden ekipler, alevlerin çiftlik ana binasına ve ahıra sıçramaması için uzun uğraşlar verdi. Yangın 2 saatlik çalışma sonucu söndürülürken, ardından soğutma çalışması başlatıldı. Emniyet ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.