Tekirdağ'da etkili olan dolu ile karışık yağmur, günlük yaşamı kısa süreli olumsuz etkiledi.

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde aniden bastıran dolu ile karışık yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerine ve kapalı alanlara sığınırken, sürücüler trafikte kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede yağışların aralıklarla devam edebileceği uyarısında bulundu.