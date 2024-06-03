Tekirdağ’da polis ekiplerince düzenlenen geniş çaplı operasyonda yakalanan 130 kişiden 56’sı tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, kamu düzeninin sağlanması amacıyla Tekirdağ İl merkezi ve ilçelerinde başta asayiş suçlarından, öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar, yağma olmak üzere tüm aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 130 şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 56 zanlı tutuklanarak cezaevine sevk edildi.