Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yağışların az olması ve yaz mevsiminin şiddetli sıcak geçmesinden Bıyıkali Göleti de nasibini aldı. Göletin su seviyesi endişelendiren seviyelere indi.

Süleymanpaşa’da yağışların az olması ve bu yaz ayında da yaşanan kuraklık sebebiyle diğer barajlar gibi Bıyıkali Göleti’nin su seviyesi de endişelendiren derecede azaldı. Gölete zaman zaman olta balıkçıları gelse de oltaları boş eve dönüyorlar. Aşırı sıcakların devam etmesi ve yağışların olmaması durumunda göletin önümüzdeki süreçte tamamen kurumasından endişe duyuluyor. Bıyıkali Göleti’ndeki suyun son durumu dronla görüntülendi.

Gölet kenarında balık tutmaya çalışan bir olta balıkçısı, eskiden göletin su seviyesinin iyi durumda olduğunu ve son zamanlarda kurumaya yüz tuttuğunu ifade ederek, "Eskiden doluydu ama şimdi yok artık. Çim de suluyorlardı, balığını da bitirdiler, suyunu da bitirdiler. Sabah 08.00’den beridir buradayım, balık, hiçbir şey yok” dedi.