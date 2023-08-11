Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen asrın felaketi depreminin yaşandığı merkez üssü Kahramanmaraş’ta koordinasyon toplantısı öncesinde son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tüm ülkeyi yasa boğan asrın felaketinin üzerinden 6 ay geçtiğini ve hükümet olarak depremin ilk gününden itibaren bölgede olduklarını ve çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki büyük deprem ile dünyada eşi benzeri görülmemiş bir felaket ile karşı karşıya kalındığını ifade eden Bakan Uraloğlu, “Ne yazık ki, bu felaketten 14 milyon insanımız etkilendi. Devlet gücünü göstererek, ilk günden bu ana kadar yaraların sarılması için adeta seferber oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ, Emlak Konut ve hayırseverlerimizin eliyle Kahramanmaraş merkez, Pazarcık ve Türkoğlu ilçesinde olmak üzere 7 ayrı bölgede temel atıldı. Toplam 9 bin 74 konut ile 231 iş yeri için ilk kazma vuruldu. İnşallah, depremin yıktığı şehirlerimizi altyapısı ve üstyapıyla daha görkemli, daha dayanıklı, daha ferah bir şekilde inşa edeceğiz” diye konuştu.

ÇADIR HAYATI SONA ERDİ

Sadece ülkemizin değil insanlık tarihinin en yıkıcı afetlerinden birinin yaşandığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Meydana gelen depremlerin ardından insan iradesini aşan pek çok sıkıntıyla karşılaştık. Ancak ilk günden beri devlet millet el ele vererek AFAD koordinasyonunda büyük çalışmalar gerçekleştirdik. O dönemde hükümetimizin tek gündemi adeta depremdi. Depremler sonrasında 2 milyon 500 bin afetzedemizi konteynerlerde, çadırlarda, yurtlarda, misafirhane ve otellere yerleştirdik. 330 binden fazla ailemize de kira desteği verdik. Toplam 3 milyon afetzedemize geçici barınma hizmeti sağladık. Alt yapısıyla, okul, sağlık ocağı, mescit, oyun parkları gibi sosyal donatılarıyla bugün 325 konteyner kentte 178 bin 350 konteyner kurulumunu gerçekleştirdik. Konteynerlerde 574 bin üstünde kişiyi misafir etmekteyiz ve bir ailenin yaşamını sürdüreceği mutfak dahil tüm gereksinimleri karşılıyoruz. Bu ayın sonu itibarıyla geçici barınma hizmetini sadece konteyner ve kira destek yardımı yapılması suretiyle gerçekleştireceğiz. Şu anda 21 çadır kent alanında 2 bin 815 çadır kaldı. Kahramanmaraş genelinde ise çadır hayatı tamamen sona erdi. Diğer bölgelerimizdeki kalan çadırlarda 2 hafta içerisinde kalkmış olacak. Buralarda kalan afetzedelerimizi kalıcı konutlarına kavuşuncaya kadar, isteklerine göre konteyner veya kira desteği suretiyle misafir etmeye devam edeceğiz. Şimdiye kadar geçici barınma kapsamında kira yardımı, taşınma yardımı, konteyner, çadır ve tahliye destek ödemeleri dahil yaklaşık 75 Milyar Lira ödenek sağladık. Tüm bunları gerçekleştirirken bir yandan da TOKİ eliyle depremzedelerimizin kalıcı yuvalarını inşa ediyoruz” dedi.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANIYOR

Kahramanmaraş’ta depremden 79 kilometrelik yol kesiminin etkilendiğini, Kahramanmaraş-Nurdağı Yolu’nda, Elbistan- Nurhak -Kapıdere Yolu’nda ve Kahramanmaraş-Göksun Yolu’nda muhtelif kesimlerde yol yüzeyinde çatlaklar oluştuğunu anımsatan Bakan Uraloğlu, "Aksu Köprüsü, DDY Üstgeçit Köprüsü ve Şekeroba Köprülerinde, Kahramanmaraş-Göksun yolundaki Hayati Vasfi Taşyürek Viyadüğünde, Aşık Mahsuni Şerif Tüneli ve Mehmet Akif İnan Tüneli’nde hasarlar hasarlar meydana geldi. Pazarcık Ayrımı-Çağlayancerit Yolu’nun 3 kilometrelik kesiminde ve 81,2 kilometresinde bulunan Söğütlü Köprüsü yaklaşımında oturmalar oldu. İlk andan itibaren buralara ekiplerimizi yönlendirdik ve çalışmalarımızı tamamladık. Pazarcık 8. Bölge Hududu Ayrımı-Çağlayancerit Yolunda meydana gelen hasarlara ve Söğütlü Köprüsü yaklaşımında oluşan oturmalara müdahale ederek gerekli bakım onarım çalışmalarını yaptık. Kahramanmaraş-Göksun yolundaki oluşan hasarların ve onarımlarını yaparak yolu trafiğe açtık. Hayati Vasfi Taşyürek Viyadüğü yaklaşım dolgusunda çatlak ve oturmalar için onarım çalışmalarını yaptık. Aşık Mahsuni Şerif ve Mehmet Akif İnan Tünellerinde yapılan ilk onarım çalışmalarının ardından yolu kontrollü olarak trafiğe açtık. Tünellerdeki kalıcı onarım çalışmaları için ihale yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

"ESKİSİNDEN DAHA İYİ OLACAK"

“Kimsenin şüphesi olmasın ki Kahramanmaraş’ın ulaşım ve iletişim altyapısını eskisinden dahi çok daha iyi duruma getireceğiz" diyen Bakan Uraloğlu, "Son 21 yılda Kahramanmaraş’ın ulaşım ve iletişim altyapısına 39 milyar üzerinde yatırım gerçekleştirdik. 2003’te 72 km olan bölünmüş yol uzunluğunu 364 km’ye yükselttik. 35 km BSK’lı yolu vardı 279 km’ye çıkardık. Adana, Osmaniye, Gaziantep’e bölünmüş yolar ile bağladık. Birazdan da Pazarcık Çevre Yolu Şantiyemizdeki çalışmaları incelemeye geçeceğiz. Narlı-Pazarcık Devlet Yolu, Doğu Akdeniz’i Elazığ ve Malatya üzerinden Doğu Anadolu’ya, Karadeniz’e ve İran’a bağlayan güzergahta yer alması bakımından önem arz ediyor. Yaklaşık 45 kilometre uzunluğundaki yolumuz, mevcut haliyle 41,4 km’si sathi kaplamalı bölünmüş yol, 3,5 km’si sathi kaplamalı tek yol olarak hizmet veriyor. Yolumuzu bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getiriyoruz. Pazarcık şehir geçişinde 2 km’lik kesim ile Ulubahçe Mevkiinde 2,5 km’lik kesim olmak üzere toplam 4,5 km tamamladık. Ulubahçe Mevkii’nde üstyapı imalatlarına devam ediyoruz. Proje kapsamında ayrıca, 10,5 km uzunluğundaki Pazarcık Çevre Yolu da yer alıyor. Böylece projenin toplam uzunluğu 55,4 km’ye ulaşmaktadır. Çevre yolu ile; Pazarcık şehir merkezinden geçen şehirler arası trafiğin kentin dışına alınması sağlayarak, trafikte yaşanan yoğunluğun ve kazaların önüne geçmeyi hedefliyoruz" dedi.