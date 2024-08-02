İsrail’in suikast girişimi sırasında hayatını kaybeden Hamas Lideri İsmail Haniye için Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Orta Cami’nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cuma namazının ardından Orta Cami’nde toplanan kalabalık, Haniye için dualar etti. Cenaze namazına, çok sayıda vatandaşın yanı sıra sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı. Namazın ardından Haniye’nin ruhu için yapılan dualar ile program sona erdi.

Gıyabi cenaze namazına katılan vatandaşlar, sessiz bir şekilde camiden ayrıldı. Namaza katılanlar, Haniye’nin anısına saygılarını sunduklarını belirterek, yaşanan olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdiler.