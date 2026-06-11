Yıldırım Belediyesi, çocukların sanata olan ilgisini artıracak ve kültürel gelişimlerini destekleyecek etkinliklerine yenisini ekledi. 'Bir Yüzgeç Hikayesi' adlı çocuk tiyatrosu, Yıldırım'da minik izleyicilerle buluştu. Adile Naşit Çocuk Tiyatrosu'nda sahnelenen oyun, eğlenceli hikayesi ve renkli sahne performanslarıyla beğeni topladı. Plastik atıkların deniz canlıları üzerindeki olumsuz etkilerini eğlenceli ve öğretici bir dille anlatan oyun, çocuklara çevre bilinci kazandırdı. Salonu dolduran minikler, hem keyifli vakit geçirdi hem de çevrenin korunmasına ilişkin önemli bilgiler edindi.

Yıldırım'da çocuklar sanatla büyüyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kültür sanat etkinliklerinin çocukların gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Başkan Yılmaz, 'Tiyatro çocuklarımızın hayal gücünü zenginleştiriyor ve algılarını güçlendiriyor. Yıldırım'da her çocuğumuzun kültür ve sanatla büyümesini önemsiyoruz. Çocuklarımızın ufkunu genişletecek ve gelişimlerine katkı sunacak etkinliklerimize devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.