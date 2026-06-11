Yıldırım ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki Şahin Başol Spor Kompleksi bünyesindeki yarı olimpik yüzme havuzunun dört mevsim kullanılabilmesi amacıyla üst ve cephe kapatma çalışmaları başlatıldı. Proje kapsamında havuzun üzeri ve çevresi kapatılarak tesisin yıl boyunca kesintisiz hizmet vermesi sağlanacak. Çalışmalar çerçevesinde 875 metrekarelik çelik çatı imalatı gerçekleştirilecek. Ayrıca bodrum kat galeri alanları, yan duvarlar ve cephe kaplamalarına yönelik mimari, statik, mekanik ve elektrik uygulamaları da hayata geçirilecek.

Toplam 40 bin metrekarelik alan üzerinde hizmet veren Şahin Başol Spor Kompleksi'nde spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, standartlara uygun futbol sahası, iki halı saha, tenis kortu, koşu parkuru, fitness salonu ve açık hava spor alanları bulunuyor. Proje sürecinde tesis genelinde ihtiyaç duyulan bakım ve onarım çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütülecek. Çevre düzenlemeleri ve sahada yapılacak çeşitli iyileştirmelerle tesisin kullanım konforunun artırılması planlanırken, çalışmaların tamamlanmasının ardından yüzme havuzu ve spor alanları vatandaşlara dört mevsim boyunca daha modern ve konforlu şartlarda hizmet verecek.