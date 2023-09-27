Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde seyir halindeki otomobile başka bir aracın arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Aracın tekeri sıkışan sürücüye polis ekipleri yardım etti.

Kaza, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi İstanbul yolu üzeri Tugay Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Çerkezköy’e seyir halinde bulunan 59 UP 225 plakalı otomobile, aynı yönde seyreden başka bir otomobil arkadan çarptı. Çarpan sürücü olay yerinden uzaklaşırken, kazayı görenler durumu polis ekiplerine ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Araç sürücüsü Sami İ. hafif sıyrıklarla kazayı atlatırken, durumunun iyi olduğunu belirtti. Aracın tekeri sıkışan sürücüye polis ekipleri yardım etti. Lastiği sıkıştığı yerden çıkaran polis ekipleri, kaçan araç sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.