Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramalarda, 55 kilogram tütün ve tütün ürünleri kullanılan binlerce malzeme ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Hayrabolu ilçesine bağlı Aydınevler Mahallesi’nde bir kişinin evinde kaçak tütün ve makaron bulundurduğu tespit edildi. Ekiplerce H.N. isimli şahsa ait evde arama yapıldı. Aramalarda; 55 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 800 adet içime hazır sarılmış tütün, 2 bin adet boş makaron, 1 adet tütün sarma makinesi, 2 bin adet şeffaf poşet ve 5 bin adet boş sigara paketi ele geçirildi.