Üsküdar’da vatandaşların kazanç ve istihdam imkânlarını geliştirmek amacıyla yürütülen projeler amacıyla Üsküdar Belediyesi ÜSMEK çerçevesinde mutfak sanatları akademisinin açılışı gerçekleştirildi.

Üsküdar Belediyesi, vatandaşların kazanç ve istihdam imkanlarına katkı sunmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğinde bulunarak Mutfak Sanatları Akademisi’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışı gerçekleştirilen merkezde, aşçılık, pastacılık ve barista eğitimleri kursiyerlere verilecek. Açılışa, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve vatandaşlar katıldı. Türkmen, açılışı gerçekleştirmesinin ardından aşçılık merkezine uğrayarak kursiyerlerin yaptığı yemekleri tattı. Merkezde 400’den fazla kursiyere eğitim verileceği belirtildi.