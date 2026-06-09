Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen sergide öğrencilerin eğitim süreçlerinde ortaya koyduğu çalışmalar ve okulun farklı alanlarda yürüttüğü faaliyetler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide el sanatlarından tasarım çalışmalarına, mesleki eğitim alanlarında hazırlanan ürünlerden çeşitli projelere kadar birçok eser yer aldı.

Serginin açılışında konuşan protokol üyeleri, gençlerin bilgi, beceri ve üretkenliklerini ortaya koyan bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekerek, mesleki eğitimin geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Katılımcılar daha sonra sergi alanını gezerek öğrenciler tarafından hazırlanan eserleri inceledi. Öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi alan davetliler, ortaya konulan ürünleri ilgiyle takip etti.

'Ben Her Yerde Varım: Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik' projesi kapsamında düzenlenen etkinliğin, gençlerin yeteneklerini sergilemelerine ve mesleki eğitim alanındaki başarılarını toplumla paylaşmalarına katkı sağlaması hedefleniyor.

Öğrencilerin emekleriyle hazırlanan çalışmalar, gün boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

(ICA-