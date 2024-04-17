Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde Velimeşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasının çatısında yangın çıktı.

Gündüz saatlerinde Karamehmet yolu üzerinde bulunan Velimeşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çatısından dumanlar yükseldi. Yangının fark edilmesi üzerine okulda bulunan öğrenci, öğretmen ve idari personel okulu boşalttı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Çorlu’dan gelen itfaiye araçları ile Ergene Belediyesi’ne ait su tankerleriyle yangına müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahale sonrası söndürüldü. Yangın nedeniyle okulun çatısı kullanılamaz hale geldi.

Yangın öncesi çatıda çalışma yapılmış

Yangın öncesinde çatıda tadilat yapıldığı, tadilattan bir süre sonra yangın çıktığı ifade edildi. Jandarma tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan da okula gelip, görevlilerden yangınla ilgili detaylı bilgi aldı.