General Basri Saran Stadyumunda oynanan karşılaşma adeta nefes kesti. Karşılıklı gelişen ataklarla her iki takımda etkili olmaya çalıştı.

Adama pres yapan Kafkasspor'lu oyuncular ev sahibi ekibin oyun düzenini bozdu.

38. Dakikada Nurettin'in hatasında top Yusuf Kaplan'ın önüne düştü. Yusuf verdiği ara pasla buluşan Fatih Taşdelen şık bir vuruşla Kafkasspor'u 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı bu sonuçla sona erdi.

49. Dakikada ise sağ kanattan Yusuf Kaplan'ın sert vuruşunu kaleci Ersin çelmeyi başardı. Kaleciden topu uzaklaştırmak isteyen Nurettin ters vuruşla topu kendi kalesine gönderdi. Böylece Kafkasspor zorlu deplasmanda 2-0 öne geçti.

60. Dakikada ise Muhammed'in kafayla indirdiği topu ağlara gönderen Nurettin farkı 1'e indirdi.

Bu dakikadan sonra karşılıklı gelişen atakta başka gol olmayınca maç Kafkasspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT