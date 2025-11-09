Edinilen bilgiye göre Mehmet Akif Ersoy mahallesi Fevzi Çakmak caddesinde meydana gelen kazada 63 ADV 217 plakalı Geely marka otomobil; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Ölenlerin kimlikleri belli oldu

Feci kazanın ardından yapılan incelemelerde hayatlarını kaybedenlerin 15 yaşındaki Vahdi Batın Ş. ile Osman Nuri Ö. olduğu belirlendi. Ağır yaralanan Fikret Kağan E.’nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.