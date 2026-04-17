Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Fatih Anadolu Lisesi'nde öğretmen, öğrenci ve okul polislerinin bulunduğu gruplarda paylaşılan bir fotoğraf üzerine inceleme başlatıldı. Söz konusu fotoğrafta yer alan kişilerin okul çevresinde silahlı eylem yapacağı yönündeki iddialar üzerine ekipler harekete geçti.

Fotoğrafını görünce emniyete gidip teslim oldu

Yapılan incelemelerde fotoğrafta bulunan kişilerin M.A.S., E.U. (17) ve A.B. (16) olduğu tespit edildi. Şüphelilerden M.A.S. ile E.U. adreslerinde gözaltına alınırken, A.B.'nin görüntüyü gördükten sonra emniyete giderek teslim olduğu öğrenildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulurken, 2 cep telefonu incelemeye alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.S. ve E.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.