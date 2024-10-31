Tekirdağ’da farklı adreslerde düzenlenen operasyonlarda sentetik hap, metamfetamin, bonzai ve silah ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmanın operasyonlarında Hayrabolu Lahana Mahallesi’nde U.E. isimli şahsın üst aramasında, 250 adet sentetik hap ele geçirildi. Çorlu Önerler Mahallesi’nde yapılan bir diğer operasyonda, D.Y. isimli şahsın üst aramasında 4 gram metamfetamin tespit edildi. Çerkezköy Kızılpınar Atatürk Mahallesi’nde ise M.D.’nin üzerinde 5 gram bonzai bulundu.

Aynı gün Hayrabolu Umurbey Mahallesi’nde K.B. isimli şahsın üst aramasında 1 adet tabanca ve 3 adet fişek, Çorlu Sarılar Kavşağı’nda T.Ş.’nin bulunduğu araçta ise 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 55 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak haklarına işlem başlatıldı.