Tekirdağ Valiliği tarafından alınan karar ile il genelindeki ormanlara girişler 4 ay süreyle yasaklandı.

Ülke genelinde yaz mevsimi ile birlikte artan hava sıcaklıkları sebebiyle çıkan orman yangınlarının artması nedeniyle Tekirdağ Valiliği ormanlara girişleri yasakladı. Tekirdağ İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu tarafından alınan karara göre, Tekirdağ ili dahilinde, 6831 sayılı Orman Kanununun 74. Maddesi gereğince ormanlık alanlara girişler 14 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında yasaklandı.

Ayrıca, Tekirdağ İli sınırları dahilinde aşağıda sayılan Mesire Yerleri, Tabiat Parkları dışında ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak veya izin verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahalli terk etmek 6831 sayılı Orman Kanununun 74. Maddesi gereğince yasaklandı. Bu konuda alınması gereken tedbirler mesire yerleri işletmecileri tarafından alınacak ve mesire alanının içerisi sürekli kontrol ve denetim altında tutulacak yerler şunlar:

"Süleymanpaşa ilçesinde Atatürk Kent Ormanı, Kartaltepe Tabiat Parkı, Kınıklar Çeşmesi Orman Parkı, Kumbağ Orman Parkı, Çerkezköy ilçesinde Kızılpınar-Karatepe Orman Parkı, Kartaltepe Orman Parkı, Kapaklı ilçesinde Kazakgölü Orman Parkı, Çorlu ilçesinde Esetçe Orman Parkı, Saray ilçesinde Bahçeköy Orman Parkı, Yumurtadere Orman Parkı, Safaalan Orman Parkı, Laladere Orman Parkı, Çamlıkoy Tabiat Parkı, Hayrabolu ilçesinde Örey Korusu Orman Parkı."

Ormanlara dört kilometre mesafede veya bu kanunun 31. ve 32. maddeleri kapsamına giren mahalleler (orman içi ve orman bitişiği köyler) hudutları içinde anız yakmak veya bağ-bahçe tarla temizliği nedeniyle ağaç, dal artığı ve her türlü bitki örtüsü yakılması yasaklandığı belirtilen açıklamada ayrıca şu bilgilere yer verildi:

"Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün, kutlama ve benzeri organizasyonlarda, orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddelerin kullanılması yasaklandı. Orman yangınlarının daha çok meskun mahal yakınlarında ve hafta sonları yoğunlaştığı göz önünde bulundurularak, Jandarma ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü koruma ekiplerince özellikle çam ormanlarının bulunduğu yangına hassas bölgelerde devriyeler gerçekleştirilecek, ormanlık bölgelere gidiş-geliş yolları kontrol altında bulundurulacak, şahıs/araç sorgulamaları arttırıldı. Mahalle muhtarları, bekçileri vasıtasıyla ormanlara giriş ve çıkışları gözetleyerek şüpheli şahısları 112 Acil numarası ile Jandarma / Orman İşletme Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmekte. Kaymakamlıklar, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ Şube Müdürlüğü ile sorumluluğu bulunan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yukarıda belirtilen yasaklama kararlarının uygulanması konusunda gerekli tedbirler en üst seviyede alınacak, kontrol ve denetimler titizlikle sürdürülecektir. Yasaklara uymayanlar hakkında suçun konusuna göre 6831 sayılı Orman Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5271 sayılı Türk Ceza Kanunu gereğince idari ve adli işlemler yapılacaktır.”