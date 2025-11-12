Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Çerkezköy-Kapaklı yolu Cezaevi Kavşağı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan A.K. ve N.A.’yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan N.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.