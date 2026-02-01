

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Kınık mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Sürücü Emine D. Yönetimindeki 06 DES 810 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki fabrikanın girişindeki peyzaj duvarına çarparak üzerine çıktı. Kaza sonucu sürücü ve yanındaki Oğuz D. yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ