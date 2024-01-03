Tekirdağ’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda ruhsatsız silah, muşta ve kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde yapılan kontrollerde E.O. isimli şahsın üzerinde 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, bir çocuğun üzerindeki aramalarda ise 1 adet muşta ele geçirildi. Hayrabolu Kabahöyük Mahallesi’nde yapılan eş zamanlı aramada da 1 adet tabanca, 267 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tüfek ve 11 adet şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.

Olaya ilişkin şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.