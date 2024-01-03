Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesine bağlı Çekirge Mahallesi’ndeki bir işletmede kaçak et kesimi yapıldığı ihbarı üzerine adrese giden Osmangazi Belediyesi Zabıta ekipleri karşılaştığı manzara karşısında şok geçirdi. 9 adet dolap içerisinde et ve et ürünlerinin insan sağlığına uygun olmadan depolandığının tespit edilmesi üzerine durum Osmangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirdi.



İş yeri sahibi Z.B.'ye ruhsatsız faaliyette bulunduğu gerekçesiyle yasal işlem uygulandı. Ayrıca tespit edilen bin 500 kilogram menşei belli olmayan ve kokuşmaya başlamış insan sağlığına zararlı muhtelif et ve hayvansal ürünler tüketime uygun olmadığının anlaşılması üzerine Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çöp kamyonlarına yüklenerek imha edildi.