Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabaha karşı Edirne yolu üzeri Ulaş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Lüleburgaz istikametine seyreden Harun Çavuşoğlu (30) idaresindeki 59 AIU 174 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Harun Çavuşoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.