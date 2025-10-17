Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, gençleri zehirleyen sokak çetelerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kapaklı ilçesinde uyuşturucu içecek pazarlayan çeteye yönelik yaptığı operasyonda 3 şahsı yakaladı. Şahısların üzerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1296 kullanımlık A-M emdirilmiş peçete, 2 plastik kutu içinde sıvı aseton, 8 adet Symra kapsül sentetik ecza, 5 adet 40x40 cm basıma hazır peçete ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 125 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden E.S. ve M.A., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, sokak satıcılarından şehri temizleme çalışmalarını cadde cadde, sokak sokak, gece gündüz sürdüreceğini belirtti.