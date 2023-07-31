Tekirdağ’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Silahtarağa Mahallesinde polis ekiplerince bir araç içerisinde bulunan A.Ç. ve İ.G isimli şahıslardan 791 gram esrar maddesi ele geçirildi. Her iki zanlı hakkında işlem yapılarak gözaltına alındı.

Tekirdağ’da polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ya da kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, uygulamada durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta C.A ve K.Ü şahısların olduğu tespit edildi. Araçta yapılan aramalarda, 27,751 gram bonzai, 26 adet farklı renklerde ecztasy hap,1 adet poşeti içerisinde daralı 39 gram bonzai, 1 adet makas, 3 adet şeffaf eldiven ele geçirilerek, şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.