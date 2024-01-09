Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yabancı uyruklu şahısların kürek ve bıçakla birbirine girdiği kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, Yeşiltepe Mahallesi 115. Sokak üzerinde meydana geldi. Yolda bir araya gelen 1 grup yabancı uyruklu şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen şahıslar, kavgaya tutuştu.

Kürek, tahta ve bıçakla birbirlerine giren şahıslardan 2’si yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemesi sürüyor.