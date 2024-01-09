Erotomani (herkes bana aşık sendromu), bir kişinin kendisine yoğun bir şekilde aşık olduğu fikrine odaklandığı zaman ortaya çıkan nadir bir zihin hastalığıdır. Bu kişi ünlü, varlıklı veya sosyal statüsü yüksek herhangi biri olabilir. Hatta bu konu hakkında birçok izlemeye değer film de mevcut. Bu makaleyi, erotomani nedir ve nasıl tedavi edilir gibi tüm sorularınıza yanıt olacağı düşüncesiyle hazırladık.

Paranoyak bir şekilde söz konusu herhangi bir kişi tarafından sevildiğini düşünmeye dayanan bu saplantı, gerçekliğe dayanmadığı için sanrısal (yanlış inanç olarak) kabul edilir. Çoğu durumda, kişi odaklandığı kişiyle tanışmamıştır bile. Bu sendroma sahip bazı kişiler, yeni tanıştıkları bir yabancının onlara aşık olduğuna inanabilir.

Bu sendroma sahip olan birey, söz konusu kişinin kendisine gizli mesajlar göndermeye çalıştığına ve bunun, haberler veya düşünceler (telepati olarak da adlandırılır) aracılığıyla olduğuna inanabilirler.

Bu hastalığın gerçekliğine dair herhangi bir kanıt olmamasına rağmen, bu kişinin kendisini sevdiği inancından vazgeçmek onlar için imkansızdır. Erotomani, sanrılar veya manik (anksiyete gibi) davranışlar içeren diğer zihinsel sağlık durumlarıyla ilişkilendirilebilir.

Erotomaninin Belirtileri Nelerdir?

Ana belirti, bir kişinin kendisine derinden veya takıntılı bir şekilde aşık olduğuna dair yanlış bir inanç içinde bulunmaktır. Genellikle söz konusu kişinin sevgisine dair hiçbir kanıt yoktur, hatta bu kişi, erotomani sendromuna sahip kişinin varlığından bile haberdar olmayabilir.

Bu rahatsızlığa sahip bir kişi, sürekli olarak söz konusu kişiden bahsedebilir. Ayrıca, birlikte olabilmeleri için bu kişiyle buluşmaya veya onunla iletişim kurmaya takıntılı olabilirler.

Erotomaninin yaygın semptomları şunları içerir:

Ünlü veya halka açık bir figürse sosyal medyada ona takıntılı olduğunu çok belli ederler

Ayrıca bu kişiye sürekli olarak mektup, e-posta veya hediye gönderebilirler

Bu kişiyle ısrarla telefon görüşmesi yapmak isterler

Hatta söz konusu kişinin eski sevgilileri ile temas halinde olabileceği ve kendisine sadık olmayabileceği düşüncesinden ortaya çıkan bir kıskançlık hissine sahip olabilirler.

Kişiyi alenen taciz edebilir ve hatta bunu kanuni bir yaptırımla karşı karşıya kalana kadar sürdürebilirler.

Bipolar Bozukluk İle Erotomaninin Bağlantısı

Erotomani, uzun bir süre zarfı boyunca veya yalnızca psikolojik nöbetler olarak bilinen kısa dönemlerde ortaya çıkabilir. Bu ve benzer birçok nöbet, diğer psikolojik sorunlarda da görülebilecek yaygın semptomlardır. Şizofreni ve bipolar bozukluk gibi bazı sorunlarla birlikte ortaya çıkabilirler.

Bu semptomların bazıları şu şekildedir:

Alışılmadık derecede yüksek enerjiye sahip olmak

Uykusuzluk (Insomnia)

Normale göre daha fazla faaliyete dahil olmak

Kısa sürede birçok farklı konu hakkında konuşabilmek (hezeyan)

Kısa sürede birbirinden farklı birçok düşünceye sahip olmak

Tek seferde çok para harcamak veya dikkatsizce araba kullanmak gibi riskli davranışlar sergilemek

Erotomani Vakaları Hakkında Kısaca Geçmişten Örnekler

1980 tarihli yapılan bir çalışma, farklı zamanlarda birkaç farklı erkeğin ona saplantılı bir şekilde aşık olduğuna ve onu takip ettiğine inanan bir kadını anlatıyor. Bu kadının erotomani vakasının tedavisi, yaklaşık 8 yıl sürdü.

Psychology Today’de yayınlanan 2012 tarihli bir hikaye, Robert Hoskins’in durumunu anlatıyordu. 1995 yılında Hoskins takıntılı bir şekilde ünlü şarkıcı Madonna’nın peşine düştü. Onun kendisinin kaderi olduğunu düşünüyordu. Hatta birkaç kez Madonna’nın evinin dışındaki duvarlara tırmandı. Ayrıca mahkemede yargılanmadan önce onu tehdit etti ve devamında 10 yıl hapisle cezalandırıldı.

2016’da 50’li yaşlarında evli bir kadın, eski patronunun kendisine aşık olduğuna inandığı için bir psikiyatri kliniğine yatırıldı. Ayrıca kocasının, patronuyla bir araya gelmesini engellediğine inanıyordu.

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Erotomaninin Testi ve Tedavisi

Erotomani tedavisi genellikle psikoz veya sanrısal semptomlara yöneliktir. Bu genellikle terapi ve ilaç kombinasyonunu içerir. Doktorunuz veya terapistiniz, teşhisten önce size danışmanlık veya psikoterapi yoluyla rehberlik edebilir.

Pimozid gibi klasik antipsikotik ilaçlar bu soruna karşı sıklıkla reçete edilir. Olanzapin, risperidon ve klozapin gibi geleneksel olmayan antipsikotikler de terapi veya danışmanlığın yanında tercih edilir (Reçete edilmediği sürece önerilmez).

Erotomani, bipolar bozukluk gibi bir psikolojik sorundan kaynaklanıyorsa, bipolar bozukluğa yönelik tedaviler kullanılabilir. Bipolar bozukluk genellikle lityum (Lithonia) veya valproik asit (Depakene) gibi duygu-durum düzenleyicilerle tedavi edilir.

Komplikasyonlar ve Erotomani İle İlişkili Diğer Psikolojik Durumlar

Erotomani, kişinin riskli veya saldırgan davranışlar sergilemesine neden olabilir. Bazı durumlarda sergilediği davranışlar, kişinin hukuksal yaptırımlarla karşılaşmasına bile sebep olabilir. Nadir durumlarda, erotomani her iki kişinin (kendisine aşık olduğunu düşündüğü kişi ile kendisinin) ölümüne de sebep olabilir.

Erotomani genellikle bipolar bozuklukla ilişkilendirilse de aşağıdaki psikolojik bozukluklarla da birlikte incelenebilir:

Anksiyete bozukluğu

Uyuşturucu veya alkol bağımlılığı

Dengesiz beslenme alışkanlıkları

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu

Erotomani yalnızca birkaç saat veya gün sürebilir, ancak bunun altında farklı bir sağlık sorunu varsa aylarca hatta yıllarca devam edebilir.

Erotomani belirtilerine sahip olduğunuzu fark ederseniz, çok vakit kaybetmeden tıbbi yardım almalı ve bir terapiste görünmelisiniz. Herhangi bir kişiye karşı riskli veya saldırgan davranışlar göstermeden önce erotomani tedavisi görmek, bu durumun hem onların hayatını hem de sizin hayatınızı sekteye uğratmasını önlemek açısından çok önemlidir.