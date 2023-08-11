Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Yaz Kur’an-ı Kerim Kursları Şenliği düzenlendi.

Amfi Tiyatro’da düzenlenen Yaz Kur’an-ı Kerim Kursları Şenliği, mehteran takımının yürüyüşü ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şenlik Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Vali Aziz Yıldırım yaptığı konuşmada, “Bu amfi tiyatro pek çok program için doldu ama hiç böylesi olmamıştı. Bu katılımınızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Evlatlarını, yavrularını hem dinini hem dünyasını öğrensin diye yaz Kur’an kurslarına gönderdiği için ailelerimizi tebrik ediyorum. Bugünün küçükleri olan evlatlarımız, kendilerine yüklenilen bu bilgilerle büyüyecekler, bu bilgilerle mücehhez olacaklar, bu bilgilerle hayatlarını devam ettirecekler. Temelini sizler attınız, atılmasına sizler vesile oldunuz. Bizim hocalarımız da, Diyanet İşleri Başkanlığımızın çok kıymetli hocaları da, onlara yardım edenler de bu evlatlarımızın güzelliklerle donanmasında vesile oldular. Onlara da sizlerin huzurunda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugünün küçüğü, yarının büyüğü. Bu evlatlarımız dünyalarını ve dinlerini öğrendikleri taktirde iki kanatlı bir kuş gibi çok rahatlıkla uçacaklar ve hayatlarını en güzel şekilde idame ettirecekler. Hem vatan sevgisini hem birbirlerine olan sevgiyi, insan sevgisini, büyüklerine olan sevgiyi, doğaya olan sevgiyi, hayvanlara olan sevgiyi, hepsini öğrenecekler ve bu sayede kendini bilen insanlar olarak yetişmiş olacaklar. Dinini öğrenmek hakikaten çok önemli. Değerli anne babalar sizlerin görevi çok büyük. Hem dünyalarının en iyi şekilde olabilmesi için eğitimlerine gayret sarf edeceksiniz. Okullarımıza göndereceğiz, onlar ne kadar devam ediyorlarsa okumaları için teşvik edeceğiz, üniversitelere göndereceğiz ama dinlerini de öğrenmeleri için kendilerine imkanları sunacağız. Diyanet İşleri Başkanlığımız zaten bu imkanı yaz Kur’an kurslarıyla da sunuyor. Oraya göndermeniz de yeterlidir. Hiçbir şekilde gözünüz arkanızda kalmasın. Hepinize tekrar bu güzel akşamda, bu güzel etkinlik için teşekkürlerimi sunuyorum. Evlatlarımızı tebrik ediyorum. Onları yetiştiren bütün hocalarımıza, eğitmenlerimize, öğretmenlerimize şükranlarımı arz ediyorum. Bu programı düzenleyen değerli

mesai arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Şenlik, ilahiler söylenmesi ve tiyatro gösterisinin ardından sona erdi. Şenliğe Vali Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım’ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Uğur Özcan, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Müftüsü Mustafa Soykök, Tekirdağ İl Müftülüğü personeli, Kur’an kursu öğrencileri ve aileleri katıldı.