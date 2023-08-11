Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazadu TIR'ın çarptığı hafif ticari araç yağmur suyu kanalına düşerek devrildi; 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 03.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında meydana geldi. Bozüyük istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Hüseyin Özcan(55) yönetimindeki 10 EG 691 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden sürücü Yasemin Sertkaya(37) yönetimindeki 16 VD 834 plakalı hafif ticaret araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, yoldan çıkaran yağmur suyu kanalına düşüp devrildi. Kaza sonucu hafif ticari aracın sürücüsüyle araçta bulunan yolcular Selim Aygır(40), Mustafa A.(15) ve Sıla A.(11) yaralandılar.

Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.