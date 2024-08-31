Marmaraereğlisi’nde yapılan Zıpkın-22 Operasyonu’nda, aranan 6 şahıs ve hacizli bir araç yakalandı. Ayrıca trafik kurallarına uymayan 3 kişiye toplam 19.416 TL para cezası kesildi.

Tekirdağ Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı, dar sokaklarda aranan şahıslara yönelik "Zıpkın-22 Operasyonu" kapsamında huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Operasyon çerçevesinde toplamda 268 araç ve 867 şahıs sorgulandı. Yapılan kontroller sonucunda, aranan 6 kişi yakalandı. Ayrıca haciz kaydı bulunan bir araç tespit edilerek yakalandı.

Operasyon esnasında, kurallara uymayan 3 şahsa toplamda 19.416 TL trafik para cezası kesildi ve 1 araç trafikten men edildi.