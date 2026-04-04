AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun'u ziyaret etti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde gerçekleşen ziyarette, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Can Kılıç, parti teşkilatlarıyla birlikte Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ile bir araya geldi. Belediye binasında gerçekleşen görüşmede, ilçe genelinde yürütülen çalışmalar ve devam eden projeler ele alındı. Ziyarette, Osmaneli'nin gelişimine yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirilirken, kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yapıldı. Heyet, Belediye Başkanı Torun'dan ilçede sürdürülen hizmetler hakkında bilgi aldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 'Osmaneli ilçemizde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulunduk. Vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunulması adına iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.