Edirne’de tekne motoru çalan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edirne’nin Enez ilçesinde tekne motorunun çalındığını fark eden vatandaş, hırsızlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Enez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde hırsızların kimlikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan iki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızların başka bir şahsa sattığı çalıntı tekne motoru da sahibine teslim edildi.