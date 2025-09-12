Tiran’da düzenlenen Sosyalist Parti toplantısında konuşan Başbakan Edi Rama, kabine revizyonunu açıklarken aynı zamanda hükümetin ilk dijital üyesini de tanıttı. Rama, “Diella, fiziki varlığı olmayan, yapay zekâ ile sanal ortamda oluşturulan ilk kabine üyemizdir” ifadelerini kullandı.

Kamu alımlarından sorumlu olacağı belirtilen Diella hakkında Rama, artık ihale süreçlerinin bakanlıklar yerine onun tarafından yürütüleceğini söyledi. Başbakan, “Arnavutluk’ta kamu ihaleleri tamamen yolsuzluktan arındırılacak ve her bir kamu kaynağı şeffaf biçimde yönetilecek” dedi.

Sürecin kademeli olarak hayata geçirileceğini vurgulayan Rama, “Bu bir hayal ürünü değil, Diella’nın üstleneceği gerçek bir görevdir” değerlendirmesinde bulundu.

Dijital platform üzerinden tanıtıldı

Arnavut vatandaşlarının birçoğu, Diella’yı halihazırda devletin dijital hizmet platformu e-Albania aracılığıyla tanıyor. Geleneksel Arnavut kıyafetleri giymiş genç bir kadın avatarı ile tanıtılan sanal bakan, ihaleleri değerlendirecek, uluslararası yetenekleri işe alabilecek ve bürokratik engelleri azaltmayı amaçlayacak.

Arnavutluk uzun süredir özellikle kamu idaresi ve kamu alımları alanında yolsuzlukla mücadele ediyor. Avrupa Birliği’nin yıllık raporlarında da bu sorun defalarca dile getirilmişti.