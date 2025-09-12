İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görevden uzaklaştırılarak tutuklanmasına yol açan, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Düzenlenen iddianamede, İmamoğlu’nun zincirleme şekilde “resmi belgede sahtecilik” suçunu işlediği öne sürülerek, 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Bu iddianame doğrultusunda, İmamoğlu’nun yargılamasına bugün İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Marmara Cezaevi Yerleşkesi içinde yer alan duruşma salonunda başlanacak.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, University College of Northern Cyprus’ın (UCNC) Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan üniversiteler arasında yer almadığına dikkat çekildi. Şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun 1990 yılında yaptığı yatay geçiş sırasında, söz konusu kurumun geçiş yapılabilecek üniversiteler listesinde bulunmadığı ifade edildi.

İddianamede, KKTC’de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından yalnızca Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin YÖK tarafından kabul edildiği belirtildi. Ayrıca, yatay geçiş kontenjanlarının usulsüz şekilde artırıldığı, bazı öğrencilerin listeden çıkarılıp yerlerine başkalarının eklendiği, 3 kişilik kontenjan ayrılan bir bölüme ise usulsüz biçimde 54 öğrencinin alındığı vurgulandı.

Başvuru yapılacak yükseköğretim kurumları ve başvuruları değerlendirilecek öğrenciler konusunda çok sayıda hileli işlem gerçekleştirildiğinin altı çizilen iddianamede, İngilizce İşletme programına yurtdışından yatay geçiş yapan öğrenciler için herhangi bir dil yeterlilik ya da seviye tespit sınavı yapılmadığı, başvuruların ise “rektör, dekan, fakülte sekreteri, yönetim kurulu üyeleri, yatay geçiş komisyonu” gibi süreçte görevli kişilerin referanslarıyla kabul edildiği aktarıldı.

İddianamede, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde görevli babası Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ersin Güredin’in K.K.T.C.’ye akademik izinle gittiği dönüşünü yurt dışında sürekli dönüş gibi göstererek oğlu olan Eren Güredin yurtdışı nakil işleminden yararlandırdığı, Necati Eren Güredin isimli öğrencinin mezun olduğu kuruluş olan University College of Northern Cyprus’de (U.C.N.C.) yerine gerçeğe aykırı şekilde aynı şüpheli Ekrem İmamoğlu gibi öğrenci kütük defterine Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olarak kayıt edildiği, ayrıca Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde öğrenci işleri müdürü olarak görev yapan bir şahsın ‘bilgi sahibi’ sıfatıyla alınan beyanında Ekrem İmamoğlu adına okulda herhangi bir kayıt bulunmadığını, dolayısıyla bu kişinin bu okula giriş yapmadığını söylediği kaydedildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulu eğitim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmakta olduğu bilgisini İstanbul Üniversitesi’nin bilmesine rağmen İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçişi sırasında gerçeğe aykırı şekilde öğrenci kütük defterine Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olarak kaydedildiğinin tespit edildiği aktarılırken, yapılan bu işlemle hem İstanbul Üniversitesi yetkililerinin hem de şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun, University College of Northern Cyprus adlı kurumun Yükseköğretim Kurulu nezdinde tanınırlığının bulunmadığını bildikleri halde şüphelinin denkliği olan bir kurumdan yatay geçiş yapmış gibi gösterildiği kaydedildi.

Şüpheli Ekrem İmamoğlu tarafından yatay geçiş sürecinde üniversiteye sunulan belgelerin University College of Northern Cyprus’a ait bir tanıtım broşürü ve bir adet transkriptten ibaret olduğunun belirtildiği iddianamede, bu belgelerin Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne ait olmadığı açıkça anlaşılmasına karşısında İstanbul Üniversitesi tarafından şüphelinin kaydının Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olarak yapıldığı, gerçeğe aykırı resmi belgenin açık bir hile ile düzenlendiği, şeklen doğru ancak içerik bakımından sahte bir belge meydana getirildiği aktarıldı.

İddianamede, Ekrem İmamoğlu’nun hayat hikayesinin hiçbir aşamasında Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde eğitim gördüğüne ilişkin bir bilgi, bulgu bulunmadığı, buna rağmen İBB’nin resmi sitesinin de arasında bulunduğu pek çok yazılı ile görsel basın organlarında, şüphelinin Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden yatay geçiş yaptığı yönünde bilgi ve beyanlara yer verildiği, bu durumun temel nedeninin, İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş kaydı sırasında, şüphelinin Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisiymiş gibi gösterilmiş olmasından kaynaklandığı kaydedildi.

İmamoğlu’nun kamuoyunda farklı bir algı oluşturacak şekilde hareket ettiği ve tüm bu hususların ifade sırasında açık ve net bir şekilde sorulduğu ancak şüphelinin söz konusu soruları cevapsız bırakmak suretiyle açıklama yapmaktan kaçındığı kaydedilirken, ayrıca hileli bir şekilde aldığı evrakı yüksek lisans amacıyla İstanbul Üniversitesi’ne, askerlik hizmeti amacıyla Milli Savunma Bakanlığı’na ve Yüksek Seçim Kurulu’na sunarak kullandığı belirtildi. Hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu’nun zincirleme şekilde ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.