2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası’nda Ediz Gürel, Türk satranç tarihinde bir ilke imza atarak Dünya Satranç Şampiyonu’nu resmi bir müsabakada mağlup etti. Bu tarihi zafer, hem Türk satrancının uluslararası düzeydeki yükselişini hem de genç sporcuların dünya sahnesindeki başarısını ortaya koydu.

3-15 Eylül tarihleri arasında Semerkant, Özbekistan’da düzenlenen 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası, satranç dünyasında büyük önem taşıyor. Dünya şampiyonluğu yolunda kritik bir adım olan bu turnuva, genel ve kadınlar kategorilerinde gerçekleştiriliyor. Turnuvada ilk iki sırayı alan sporcular, 2026 yılında düzenlenecek Adaylar Turnuvası'na katılarak dünya şampiyonunun rakibi olma hakkı kazanacak. Türkiye'yi bu prestijli organizasyonda, 2011 doğumlu Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş ile 2008 doğumlu Büyükusta Ediz Gürel temsil ediyor. Bugün tamamlanan 7. turun ardından her iki sporcu da turnuvada 4 puanla yollarına devam ediyor.