Komisyon toplantısına Ak Parti’den Mehmet Sargın, Süleyman Yılmaz, Ali Toprak, MHP’den Nadim Sancar ve Saadet Partisi–Demokrat Parti ittifakından Murat Balakuş’un katıldığını aktaran Sancar, ilk “evet” oyunun Saadet Partisi adına Murat Balakuş tarafından verildiğini ifade etti. Ancak Cumhur İttifakı üyelerinin, konunun ödenek ve süreç açısından daha titizlikle değerlendirilmesi gerektiğini savunarak dosyanın Eylül ayı meclisine taşındığını belirtti.

MHP’li Sancar’dan dikkat çeken eleştiri ise Saadet Partisi’ne geldi. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Komisyonlarda tereddütsüz 'evet' deyip, ardından meclis salonunda ve sosyal medya ekranlarında 'çekincelerimiz var' diyerek farklı bir siyasi hava estirmeye çalışmak, şehrimize fayda sağlamaz. Böylesine çelişkili tutumların, hizmetten ziyade şov amaçlı olduğu açıkça görülmektedir.”

Sancar, MHP olarak İnegöl’ün menfaatlerini ve kamu yararını her şeyin önünde tuttuklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Milliyetçi Hareket Partisi olarak, İnegöl’ün geleceğini ilgilendiren her meselede sağlam, şeffaf ve sorumlu bir duruş sergilemeye devam edeceğiz. Siyasette doğruluk, samimiyet ve tutarlılık vazgeçilmezimizdir.”