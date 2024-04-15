SUBÜ tarafından düzenlenen Fikir Sofrası, ‘Teknikerlik Mesleğinin Geleceği ve Dijital Dönüşüm’ teması ile gerçekleştirildi. Etkinlikte +1 Eğitim Modeli kapsamında iş yeri uygulaması, kariyer yönetimi, yapay zeka, meslek yüksekokulları ve sektör ilişkisi, istihdam için istenen niteliklere ilişkin bilgilendirmelerin yapılması gibi konular konuşuldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ev sahipliğinde ‘Teknikerlik Mesleğinin Geleceği ve Dijital Dönüşüm’ temalı Fikir Sofrası etkinliği gerçekleştirildi. Senato Toplantı Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, SUBÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Tatlı, SUBÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sinan Esen, SUBÜ Sakarya Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Recep Kılıç, SUBÜ Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sezgin Kaçar, SUBÜ Kariyer Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Seda Gökdemir Ekici ve SUBÜ Yapay Zeka ve Veri Bilimi Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Cem Özkurt ve birçok firma yetkilisi katıldı.

SUBÜ Kariyer Merkezi koordinasyonunda düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, Fikir Sofrası’nın SUBÜ’den doğan bir istişare mekanizması olduğunu ve üniversite - iş dünyası iş birliği için bir rol model ortaya koyduğunu vurguladı. Kariyer Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Seda Gökdemir Ekici merkezin çalışma alanlarına ilişkin bilgilendirmelerde bulunurken, Yapay Zeka ve Veri Bilimi Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Cem Özkurt ise yapay zekâ teknolojileri hakkında bir sunum yaptı. İki oturumda gerçekleşen ve sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerinin alındığı Fikir Sofrası etkinliğinde; SUBÜ’nün +1 Eğitim Modeli’nin teknikerlik mesleği için önemli katkıları olduğuna, öğrencilerin bu model sayesinde mesleğe dair becerilerini geliştirebildiklerine vurgu yapıldı. Öğrencilerin +1 Eğitim Modeli kapsamında iş yeri uygulamasını yapacakları firmalarla daha sık temas kurulması gerektiğine dikkat çekildi. Meslek yüksekokullarına sektör temsilcilerin de katılımlarıyla gerçekleşecek ziyaretler yapılmasına ve bu ziyaretlerde sektörün istihdam etmeyi düşündüğü ara elemanlarda aradıkları niteliklerin neler olduğuna dair bilgilendirmelerin yapılmasına karar verildi.