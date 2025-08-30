Bu yıl ilk kez düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan çerçevesinde Roketsan’ın yürütücülüğünü yaptığı Su Altı Roket Yarışması’nın yanı sıra İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması gibi heyecan verici yarışmalar gerçekleştiriliyor.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu çerçevesinde bu yıl ilk kez düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, 29-31 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda teknoloji ve mühendisliği denizlerle buluşturuyor. Roketsan, etkinlikte yürütücülüğünü üstlendiği "Su Altı Roket Yarışması" ile alanda dikkat çekiyor. Bu özel yarışma, genç mühendis adaylarına su altı roket sistemleri tasarlama, geliştirme ve görevlerini başarıyla tamamlama imkânı sunuyor. Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen yarışma, katılımcıların mühendislik kabiliyetlerini ortaya koymalarına ve geleceğin savunma teknolojilerine yön verecek yenilikçi fikirler geliştirmelerine zemin hazırlıyor.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Su Altı Roket Yarışması alanına giderek gençlerin heyecanına ortak oldu. Roketsan Genel Müdürü İkinci, "Türkiye’nin savunma sanayiindeki öncü rolünü denizlere taşıyacak gençlerimiz için bu yarışma çok kıymetli bir fırsat. Su altı roket teknolojileri, geleceğin stratejik alanlarından biri. Roketsan olarak biz de genç mühendislerimizin yanında olmaktan, onları cesaretlendirmekten gurur duyuyoruz" dedi.

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında ayrıca İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması gibi heyecan verici yarışmalar da gerçekleştiriliyor. Milli teknolojilerin denizlerdeki yansımasını gözler önüne seren TEKNOFEST Mavi Vatan, denizcilik kültürünü genç nesillere aktarmayı ve Türkiye’nin denizlerdeki mühendislik gücünü tüm dünyaya göstermeyi hedefliyor.