Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, Fırat Teknokent’te kurduğu Fytronix yüksek teknoloji şirketinde geliştirdiği "Monokromatör Sistemi" ile ışığı farklı dalga boylarına ayırabilen yerli bir cihaz üretmeyi başardı. Milli teknolojilere katkı sağlayacak önemli bir buluşa imza atan Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu ve ekibi, yüksek teknoloji ürünü olan Monokromatör Sistemini tamamen yerli imkanlarla geliştirerek üretmeyi başardı.

Geliştirdikleri sistemin özelliklerine değinen Prof. Dr. Yakuphanoğlu, "Yüksek teknoloji ürünü olan monokromatörü biz nasıl üretebiliriz sorusuyla üretime başladık. Bunun için öncelikle ışığı farklı dalga boylarında ayırabilmemiz gerekiyor. Biz de bu amaçla bir monokromatör sistemi geliştirdik. Monokromatör dediğimiz sistem, üzerine gelen beyaz ışığı farklı dalga boylarına ayırır. Örneğin 400 nanometrede mavi ışığı, 550 nanometrede yeşil ışığı, 595 nanometrede ise sarı ışığı yani tüm dalga boylarını elde edebilirsiniz. Özellikle teknoloji geliştirmek istediğimizde bu sistemlere ihtiyaç duyarız. Böylece istediğimiz her dalga boyunda ışığı üretebiliriz" dedi.

"Şu anda sadece dünyanın birkaç ülkesinde üretilebilmektedir"

Sistemin birçok alanda kullanılabileceğini vurgulayan Yakuphanoğlu, " Ürettiğimiz sistem yüksek teknoloji ürünü olup, şu anda sadece dünyanın birkaç ülkesinde üretilebilmektedir. Bu cihaz; optik sistemlerde, sağlık ve tıp alanlarında, elektronik ve TV teknolojilerinde, nanoteknoloji ve enerji sistemlerinde kullanılabilir. Ayrıca sistem, sadece UV, sadece görünür veya sadece yakın infrared bölgelerde çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu da farklı uygulamalar için geniş bir kullanım alanı sağlar" şeklinde konuştu.

"Ürünümüz hem Türkiye’de hem de yurt dışında farklı ülkelerde"

Geliştirdikleri sistemle birlikte malzemelerin optik sabitlerini ölçebilen bir cihaz da ürettiklerini belirten Yakuphanoğlu, "Bu cihazla biz şu anda malzemelerin optik sabitlerini analiz edebiliyoruz. Ürünümüzü hem Türkiye’de hem de yurt dışında farklı ülkelerde, araştırma, AR-GE ve üretim amaçlı olarak kullanıma sunduk. Böylece ülkemize yüksek katma değerli bir teknoloji kazandırmış olduk" diye konuştu.