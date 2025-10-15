Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören Robotik Otomasyon Çözümleri Zirvesi, bu yıl da sektörün öncü isimlerini bir araya getirdi. Kartal Belediyesi’nin kurduğu Kartal Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi Makina Hangar’da 3 gün sürecek olan etkinlikte, üretim hatlarının dijital dönüşümünü hızlandıran en yeni teknolojiler ve robotik çözümler sahnede olacak. Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Hannover Fairs Turkey ve ENOSAD iş birliğiyle gerçekleştirilen zirve, vaka temelli sunum modeli, davetli katılım yapısı ve canlı demo alanlarıyla dikkat çekiyor. Katılımcılar, farklı sektörlerdeki robotik otomasyon uygulamalarını, yatırım geri dönüş süreçlerini ve iş gücü dönüşümünün üretim verimliliğine etkilerini doğrudan uzmanlardan dinleme fırsatı bulacak.

Zirvenin ilk günü açılış oturumuyla başladı. Açılışta sektörün önde gelen temsilcileri, endüstriyel otomasyonun geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu. Ardından gün boyunca otomotiv, beyaz eşya ve gıda-içecek-ambalaj sektörlerinde gerçekleştirilen vaka analizleri ve panellerle üretim hatlarında dijitalleşmenin geldiği nokta ele alındı. Otomotivden beyaz eşyaya kadar farklı üretim alanlarından örnekler paylaşan konuşmacılar, robotik sistemlerin üretimde sağladığı hız, kalite ve maliyet avantajlarını katılımcılarla paylaştı.

Etkinliğin ikinci günü ise ‘Geleceğin Fabrikaları’ başlıklı keynote oturumuyla başlayacak. Bu oturumda üretim tesislerinde dijital dönüşümün geleceği tartışılırken; gün boyunca kimya, savunma sanayi ve ağır sanayi ile makina sektörleri üzerine gerçek proje örneklerinin anlatılacağı vaka oturumları gerçekleştirilecek. Katılımcılar, bu sektörlerdeki otomasyon yatırımlarının sonuçlarını doğrudan sahadan gelen örneklerle öğrenme fırsatı bulacak. Zirvenin son günü olan 16 Ekim Perşembe günü ise "Cobot Tanımı Tarihe Karıştı" başlıklı oturumla başlayacak. İnsan-robot iş birliği ve otonom üretim sistemlerinin konuşulacağı bu bölümün ardından iç lojistik ve depolama, tekstil ve konfeksiyon ile kağıt, ağaç ve mobilya sektörlerinde robotik otomasyon çözümleri ele alınacak. Özellikle tekstil alanında LC Waikiki ve Korkiteks gibi markaların saha uygulamaları ve sonuçları, sektör temsilcilerinin ilgiyle takip etmesi bekleniyor.

Sektörün öncüleri deneyimlerini paylaşıyor

Zirvede Toyota Boshoku, Beko, Valeo, Arçelik, Hayat Kimya, Unilever ve Toyotetsu gibi markaların yöneticileri, kendi üretim sahalarında gerçekleştirdikleri robotik otomasyon projelerini ve süreçte elde ettikleri sonuçları katılımcılarla paylaşacak. Yapılacak sunumlarla katılımcılar robotların üretim sahasında hangi senaryolarda kullanıldığını, entegrasyon süreçlerinin ne kadar sürdüğünü ve yatırım geri dönüşlerinin nasıl gerçekleştiğini doğrudan uygulayıcı mühendislerden dinleyecek.

Kartal, teknoloji ve üretimin buluşma noktası oluyor

Kartal Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi Makina Hangar, üç gün boyunca vaka temelli oturumlar, teknik paneller, canlı demo atölyeleri ve networking alanlarıyla endüstriyel dönüşümün merkezine dönüşecek. Etkinlik boyunca firmalar, üretim süreçlerinde verimlilik ve sürdürülebilirlik sağlayan yeni teknolojileri yakından tanıma fırsatı bulacak. Geçtiğimiz yıl bin 500’den fazla sektör temsilcisinin yatırım kararlarını etkileyen zirve, bu yıl çok daha geniş kapsamlı bir içerikle düzenleniyor.

Etkinliğe katılan Altu Karayel, "Bu akıllı gözlük, endüstriyel personelin, sahada veriye ulaşmak için, sahadan sisteme veri beslemek için ellerini serbest bırakıp kullanabileceği bir akıllı başlık. Aslında giyilebilir bir bilgisayar. Üzerinde bir kamerası, ekranı var. Aynı zamanda Wi-Fi ile sisteme bağlanabiliyor, fotoğraflar çekebiliyor, Teams veya Zoom toplantılarına katılabiliyor veya üstünde özel endüstriyel uygulamalar çalıştırabiliyor, yapay zekada çalıştırabiliyor. Özellikle pahalı, kompleks ve yer tutan birtakım üretim ekipmanlarını bu cihazı kullanarak aslında bertaraf edebiliyorsunuz. Sektörün karar vericileri etkinliğe yoğun katılım gösterdiler. Biz de çok verim aldık. Etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyoruz. Oldukça iyi bir etkinlik. Herkesi bekliyoruz" dedi.