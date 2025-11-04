Samsung’un Habitat Derneği ile 2021 yılından bu yana Türkiye’de yürüttüğü Samsung Solve for Tomorrow programında kazanan projeler belli oldu. Öğrencilerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) becerilerini artırmayı ve küresel sorunlara yenilikçi çözümler üretmelerini hedefleyen programda birinciliği Oilsorb takımı kazanırken ikincilik ödülünü Poseidon, üçüncülüğü de Tech4Earth takımı kazandı.

Samsung’un 68 ülkede 15 yıldır düzenlediği Samsung Solve for Tomorrow programı, 2021 yılından bu yana Habitat Derneği iş birliği ile Türkiye’de de gençleri bugünden geleceğe hazırlamayı amaçlıyor. Küresel çapta 2,9 milyon öğrencinin katıldığı programın dördüncü dönemine Türkiye’nin her bölgesinden yüzlerce öğrenci projeleriyle başvurdu. Programın bu yılki temaları kapsamında teknoloji ve spor aracılığıyla sürdürülebilirlik, çevre ve toplumsal sorunlara çözüm sunarak finale kalan 10 proje jürinin değerlendirmesine sunuldu. Yarışmanın jürisinde ise Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Korkut Koçak, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tarık Karkınçam, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Itır Akdoğan, İmece Direktörü Zeynep Erdoğan ve Yakın Doğu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Şefik Emre Coşkun yer aldı.

Öğrenciler çevre ve toplum için yenilikçi çözümler üretti

Yarışmanın kazanan takımı, hem koy ve limanlar gibi küçük ölçekli alanlarda hem de açık denizlerdeki petrolü doğal ve sürdürülebilir bir şekilde temizlemek amacıyla pratik ve etkili bir alternatif sunan Oilsorb Takımı oldu. Projelerinde koyun yününden üretilmiş çevre dostu emici pedler kullanılmasını öneren Oilsorb Takımı, bu pedlerden özel bir çözücü ile emilen petrolün ayrıştırılmasıyla çevreye zarar vermeyen ve yerli üretimle ekonomiye de katkı sağlayan bir çözüm sundu. İkinci olan Poseidon Takımı ise görme engelli bireylerin özgürce yüzebilmesi için havuzda kullanılacak sensörler geliştirilmesini hedefleyen projesiyle ödül almaya hak kazandı. Tech4Earth Takımı ise yumurta kabuğu gibi normalde atık olarak değerlendirilen atıkları kullanarak doğal katkılı bir yapı tuğlası üretmeyi hedefleyen projesiyle üçüncülüğü elde etti. Düzenlenen törende kazanan takımlara ve danışman öğretmenlere ödül olarak Samsung’un yapay zeka destekli Galaxy AI akıllı telefonları takdim edildi.

"Samsung Solve for Tomorrow gençlerin küresel sorunlara çözüm ürettiği global bir platform"

İstanbul’da düzenlenen ödül töreninde takımlara ödüllerini takdim eden Samsung Electronics Türkiye CEO’su Jeff Jo, "Samsung Electronics olarak herkes için yapay zekâyı erişilebilir kılarak teknolojiye yön verirken, kurumsal vatandaş olarak yürüttüğümüz eğitim programlarımızla da yeni nesillerin bugün ve gelecekte ihtiyaç duyacakları teknoloji, bilim, matematik ve mühendislik gibi becerilerinin gelişmesine destek oluyoruz. Küresel çapta deneyimimizi ve uzmanlığımızı aktardığımız eğitimlerle gençlerin potansiyellerini ortaya çıkarmalarını sağlıyor, geleceği şekillendirecek meslekler alanında onları geliştiriyor ve pozitif dönüşümün öncüleri olmalarını sağlıyoruz. Samsung Solve For Tomorrow Programı da bu vizyonla hayata geçirilen bir program. 68 ülkede gençlerin çevresel ve toplumsal zorluklara yenilikçi çözümler ürettiği bir platform olarak hizmet veren program, Habitat Derneği’nin değerli katkısıyla Türkiye’de de dördüncü yılını doldurdu ve her geçen yıl gördüğü ilgiyle büyümeye devam ediyor. Gençleri teknoloji aracılığıyla herkes için daha yaşanılır bir dünya inşa edebilmeleri için eğitimle desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu ise törende yaptığı konuşmada "Gençlerin yeteneklerini teknolojiyle birleştirerek yalnızca bugünün değil, yarının sorunlarına da yenilikçi çözümler geliştirmeleri Samsung Solve for Tomorrow programının önemini ortaya koyuyor. 21’inci yüzyıl becerileriyle donatılmış, yapay zekâ ve dijital dönüşüm gibi alanlarda üretkenliğini ortaya koyan gençlerimizin, ülkemizde ve dünyada fark oluşturacak projelere imza atacağına yürekten inanıyoruz. Çünkü gençler sadece yarının değil bugünün de liderleri olarak çok kıymetli çözümler geliştirdiler. Samsung Electronics Türkiye ile hayata geçirdiğimiz bu programın, her yıl daha fazla gence ilham vermesi bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bu sürece destek veren gönüllülerimize, mentörlerimize ve jürimize çok teşekkür ediyorum. Finale kalan tüm takımlarımızı kutluyor, dereceye giren öğrencilerimizi içtenlikle tebrik ediyorum." dedi.

Ödül töreninde, milli jimnastikçi Ahmet Önder de bir konuşma yaparak konuklara Türkiye’yi yurtdışında temsil ederken yaşadığı deneyimleri paylaştı.

Sırada bölgesel ve küresel yarışma var

Program kapsamında Türkiye’den seçilen Oilsorb ve Poseidon Takımları hazırladıkları projelerle öncelikle Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA), Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) ve Güney Asya bölgeleri özelinde bölgesel yarışmalara katılacak. En iyi performansı gösteren ekipler, projelerini küresel sahnelerde sergileyebilmeleri ve sosyal etkilerini artırabilmeleri için Samsung Solve for Tomorrow Küresel Elçi Programı’na seçilecek. Global değerlendirme sonucunda seçilen takım liderleri, Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyatları’na ‘Samsung Solve for Tomorrow Küresel Elçisi’ olarak katılma ve ülkelerini temsil etme şansını yakalayacak. İnovatif fikirlerini projeye dökerek Samsung’un geniş ekosisteminin birikim ve uzmanlığından faydalanma şansına sahip olan öğrencilere ayrıca uluslararası bir sertifika da verilecek.

Bugüne dek 2500 öğrenci 920 STEM projesi geliştirdi

Programı kapsamında bugüne dek 6 bin 625 öğrenciye Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimleri verildi. İlk tur sonunda seçilen takımlara Samsung ve Habitat Derneği tarafından mentorluk desteği sunulurken, programın ikinci turunda seçilen takımlara Girişimcilik, İletişim ve Sunum Teknikleri Eğitimi gibi eğitimlerle kendilerini ifade etme becerilerini artırma fırsatı buldu. Program kapsamında bugüne dek toplamda 2 bin 493 öğrenci 920 STEM projesi geliştirdi.