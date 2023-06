Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası (TEKSİF) İnegöl Şubesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Kadının Sosyal ve İş Hayatında Güçlendirilmesi Eğitimi verildi.

Sendika binasında düzenlenen eğitime TEKSİF Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Ersin Çelik, Genel Merkez Yönetimi, TEKSİF İnegöl Şube Başkanı Çiğdem Kunduracı ile sendika üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TEKSİF İnegöl Şube Başkanı Çiğdem Kunduracı, Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Bu vesile ile bugünün İnegöl şubemizde düzenlenmesinde öncülük eden; başta Genel Başkanımız sayın Nazmi Irgat ve Teksif Sendikası Genel Yönetim Kurulumuzu oluşturan çok değerli başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sendikamıza üye olan Türkiye'nin dört bir yanından çalışan kadınlarımızı temsil adına bugün burada bulunan, kadın kollarımız ve kadın komitemizin kıymetli üyeleri ile değerli misafirlerimiz hoş geldiniz onur verdiniz. Geçtiğimiz günlerde bizi milletçe yasa boğan, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan hain terör örgütünün Taksim İstiklal Caddesinde gerçekleştirdiği terör saldırısını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu tür olayların yaşanmamasını hep beraber umut ediyoruz. Bugün burada kadına yönelik şiddeti doğuran olumsuz tutum ve davranışların ortadan kaldırılması amacıyla, toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırmak için bir araya geldik. Gönül isterdi ki bizler bugün burada daha farklı içimizi acıtmayan, keyifli bir etkinlik için toplanmış olsaydık. Ama maalesef ki dünyanın hemen her bölgesinde sınır, milliyet, din, sınıf farkı gözetmeksizin yaşanan ve son bulması için çaba sarf edilen kadına yönelik şiddetle mücadelede neler yapabiliriz konuşmak için toplandık. Bu durum her yaştan, her öğrenim düzeyinden, her gelir düzeyinden, bekar, boşanmış, evli kadınlarımızın acı gerçeği ve bizim kanayan yaramızdır. Kadına yönelik şiddetin maalesef kadınlarımızın fiziksel ve ruhsal bütünlüğüne zarar veren bir halk hastalığı sorununa dönüşmüş olduğunun özellikle altını çizmek istiyorum. Kadınlara yapılan fiziksel, cinsel psikolojik ya da ekonomik olarak zarar görmesine veya acı çekmesine sebep olan, buna maruz kalan kadınlarımızın yanı sıra şiddete tanıklık eden çocukları ve bir bütün olarak aileyi de olumsuz etkilemektedir. Kadına yönelik şiddet sadece ülkemizde var olan bir sorun değil dünya üzerinde çok ciddi bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Birey olarak şiddetin nedeni ne olursa olsun, kime uygulanırsa uygulansın, bunun haklı bir sebebinin olmadığını hepimiz yüksek sesle ifade etmeliyiz. Şiddetin yavaş yavaş ülkemizde Türk toplumunun bir parçasıymış gibi lanse edilmeye çalışıldığını görüyorum. Buna asla pirim vermeyeceğiz ve bu konuda susmayacağız. Kadına şiddet konusunda her ne kadar önlem alınsa da yetersiz kalındığı defalarca görülmüştür. Şiddete uğrayanların değil şiddet uygulayanların utanç duymasını sağlamak zorundayız! Kadınla erkek arasında ilişki astlık, üstlük şeklinde olamaz. Kadın ve erkek birbirini anlamlı kılan, birbirini tamamlayan iki insandır sadece. Aileden başlayarak iyi bir eğitim sistemi ile bu konuda olumlu bir zihniyet inşa edebiliriz. Konuşmamı daha fazla uzatmadan tüm dünyada ve ülkemizde şiddetin her türlüsüyle mücadele konusunda duyarlılığın artması ve son bulmasını temenni ediyorum. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

Başkan Kunduracı’nın ardından TEKSİF Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Ersin Çelik kısa bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından ise Kadının Sosyal Ve İş Hayatında Güçlendirilmesi Eğitimine geçildi. Eğitim de, Avukat Didem Güngör, ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadelenin Hukuki Boyutu’ konusunda, İK Yönetim Danışmanı, Gazeteci-Yazar Gonca Elibol ise ‘Kadının Sosyal ve İş Hayatında Güçlendirilmesi’ konusunda eğitim verildi.