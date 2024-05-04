‘Mr. Dosso Dossi’ adıyla DJ setinin başına geçerek Türkiye’nin pek çok yerinde açık hava konserleri düzenleyen Hikmet Eraslan, bu kez İstanbul’da unutulmaz bir konsere imza atmaya hazırlanıyor.

Mr. Dosso Dossi adıyla DJ setinin başına geçecek Hikmet Eraslan, RAMS ve Dosso Dossi iş birliğiyle yüzbinleri Yenikapı’da buluşturmaya hazırlanıyor. 18 Mayıs’ta düzenlenecek ‘RAMS Müzik Festivali By Mr Dosso Dossi’ organizasyonunda Sefo, Murda, Zara, Burak Bulut, Kurtuluş Kuş, Ayaz Erdoğan ve Mustafa Baran sahne alacak. Yaklaşık 4 saat sürmesi beklenen müzik şöleninde lazer ve ışık gösterileri eşliğinde güzel bir şova imza atılacak. Sürpriz isimlerin de sahne alacağı gecenin finalinde ise Mr. Dosso Dossi’nin DJ kabininde olacak.

Konser ücretsiz olacak

Halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek konserde 100 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde ve bin 500 metrekare led ekran kullanılacak. Etkinlik öncesi yaklaşık 500 kişinin aylardır hazırlık yaptığını belirten Hikmet Eraslan, ‘‘Türkiye’nin her yerinden izleyiciler gelecek. Türkiye’nin en iyi sanatçıları organizasyona katılacak. Türkiye’de daha önce görülmemiş bir şov, performans olacağının garantisini veriyorum’’ şeklinde konuştu.

‘‘Türkiye’nin en büyük açık hava konserini düzenleyeceğiz’’

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, düzenleyecekleri konsere ilişkin yaptığı açıklamada, ‘‘Türkiye’nin en büyük sahnesini kuruyoruz. Konserde görsel şölen bizleri bekliyor olacak. Türkiye’nin en büyük açık hava konserini düzenleyeceğiz’’ dedi.

‘‘Türkiye’nin en büyük sahnesi altında yüzbinleri buluşturacağız’’

RAMS Müzik Festivali By Mr Dosso Dossi organizasyonunun unutulmaz bir etkinlik olacağını söyleyen Eraslan, “Daha önce ülkemizin pek çok noktasında gerçekleştirdiğimiz açık hava konserlerimizi bu kez RAMS ile çok daha ileri boyuta taşıyoruz. Tüm Türkiye’yi 18 Mayıs’ta İstanbul’a davet ediyoruz. Büyük hayran kitleleri bulunan pek çok ünlü sanatçı ile halkımızın karşısında olacağız. Türkiye’nin en büyük sahnesi altında yüzbinleri buluşturacağız. Uzunca süre hafızalardan silinmeyecek bir müzik etkinliğine imza atacağız” diye konuştu.

Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini de ifade eden Eraslan, ‘‘İş insanları kazandıkları paralar ile anılmayacak. İş insanları halkın yararına yaptıkları sosyal sorumluluk projeleriyle anılmalı. Bu açıdan bu organizasyonları halkımızla buluştururken diğer iş insanlarımızı da teşvik etmeyi amaçlıyorum. İş insanları topluma bir şeyler katmalı. Sanatın birleştirici gücünden faydalanarak halkımıza muhteşem bir gece yaşatmak istiyorum’’ ifadelerini kullandı.

“Sanatı ve müziği ulaşılır kılmak istiyoruz’’

Daha önce Doğubayazıt, Şırnak ve Harran’da düzenlediği konserlerle Türkiye’nin gündemine oturan Hikmet Eraslan, sanatı ve müziği ulaşılır kılmak istediklerini belirtiyor. Eraslan, “Amacım, müziğin büyülü dünyasında halkımızı eğlendirmek. Ülkemizin her yerinde bu etkinliklerin yapılabileceğini göstererek farklı organizasyonların bu bölgelere gelmesinin önünü açmak istiyorum. En popüler sanatçıları ve en büyük sahne şovlarını halkımızla buluşturmak benim için büyük bir mutluluk ve sosyal sorumluluk projesidir. Sanat birleştirici bir güçtür“ dedi.