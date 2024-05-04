31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra ikinci meclis toplantısını olağanüstü gündemle toplayan Çekmeköy Belediyesi, Başkan Orhan Çerkez önderliğinde ilçenin kanayan yaralarından biri olan Çocuk Parkı’nın Benzin İstasyonuna dönüştürülmesi olayını da çözdü.

Çekmeköy Belediyesi’nin Nisan ayı olağanüstü meclis toplantısında ilçe adına tarihi bir karar imza atıldı. Meclis ikinci Başkanvekili Soner Çiçekli yönetiminde toplanan Çekmeköy Belediye Meclisi, çocuk parkı ve deprem toplanma alanı üzerine yapılmak istenen benzin istasyonu planını vatandaşın ve mahkemelerin istediği şekilde sonuçlandırdı. Oy çokluğu ile alınan meclis kararıyla Fiba Life Sitesi önündeki çocuk parkının ranta kurban edilmesinin önüne geçildi. Geçtiğimiz yıllarda Parkın benzin istasyonu olmaması için Çekmeköylü vatandaşlar ve çocuklar benzin istasyonuna çevrilmek istenen park önünde eylem yapmış tepkilerini ortaya koymuşlardı.

Başkan söz verdi ve parkı çocuklara teslim etti

Yerel seçimler öncesinde Madenler Meydanı’nda düzenlenen mitingde, “Söz veriyorum 1 metrekare yeşil alanı imar açmayacağım. Özel imarlarla planlar yaptırmayacağım. Çocuk parklarını rant uğruna benzin istasyonlarına vermeyeceğim,” diyen Başkan Orhan Çerkez, bu sözünü hızlıca yerine getirdi. Olağanüstü meclisten yetki alan Başkan Çerkez, Çekmeköy’ün gündeminde yer alan Zeki Velidi Togan Parkı ile ilgili yetkiyi alarak parka benzin istasyonu yapılması ihtimalini tamamen ortadan kaldırdı.

Başkan Çerkez: “Çocuklarımız Kazandı”

Komşularımız ve çocuklarımız kazandı diyen Başkan Çerkez, “31 Mart Seçimlerinden bir hafta önce Madenler Meydanı’nda size söz vermiştim. Çekmeköy’ün geleceğini inşa etmek, çocuklarımıza daha güzel, yeşil bir ilçe bırakmak için çalışacağım. Parkların, yeşil alanların ranta açılması utancına son vereceğim. Meclisimizde oy çokluğuyla aldığımız kararla birlikte Ord. Prof. Zeki Velidi Togan Park’ı çocuklarımızın güvenli oyun alanı olacak. Aldığımız kararla birlikte bir avuç rantçının değil Çekmeköy’lü çocuklarımızın kazandığını büyük bir mutlulukla belirtmek istiyorum” dedi.

7’den 70’e tüm vatandaşlar karardan mutlu

Park kararıyla ilgili konuşan vatandaş Hayriye Kaya, “ Yapılmaması hepimiz için daha iyi oldu. Gelip yürüyüş yapıyoruz, yeşil alanımız var. Çoluğumuz çocuğumuz eğleniyor. Yani buraya benzinlik yapılsa bizim için iyi olmaz kötü olurdu. Mutlu oldum çok sevindim. Torunlarımızın ellerinden tutup getirip burada gezdiriyoruz, temiz hava alıyoruz. Yani sıkıldık betonun arasında dura dura. Deprem olsa sığınacak bir yerimiz yok. Hiç değilse gelir buralara sığınırız. Hiçbir yer kalmadı çevremiz doldu. Karara çok mutlu oldum” dedi. Parkta sıkça oyun oynadığını belirten çocuklardan biri olan Rabia Nur Bozkurt, “Parkı çok seviyoruz. Annemiz babamızla geliyoruz. Arkadaşlarımızla gelip oyun oynuyor piknik yapıyoruz. Çevremize güzel bakıyoruz. Benzinlik yapılmaması bizi çok mutlu etti“ diye konuştu.

Karar sonrası parkta bakım çalışması yapıldı

Alınan meclis kararının ardından belediye ekipleri vatandaşların parkta keyifli vakit geçirebilmesi için, oyun gruplarında bakım onarım çalışmaları yaptı. Parktaki çimleri kısaltan ekipler, genel temizlik ve oturma banklarının monte çalışmalarını da yaptı.

Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi Fiba Life Sitesi önündeki 3.580 ve 3.581 parseller üzerinde yer alan Ord. Prof. Zeki Velidi Togan Parkı’nın bir kısmının akaryakıt istasyonu yapılmak istenmesine karşılık hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem de Çekmeköylü vatandaşlar adına açılan davalarda ‘iptal’ kararları verilmesinin ardından, site sakinlerinin açtığı davada da idare mahkeme, yürütmenin durdurulması yönünde karar vermiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi’ne yapılan istinaf başvurusu da oybirliği ile ‘kesin karar’ olarak ret edilmişti. Tüm bu gelişmelere rağmen parkı benzin istasyonu yapmak isteyen Çekmeköy Belediyesi önceki dönem yönetimi istinafa giderek ısrarlarını sürdürmüştü.

31 Mart seçimlerinde işbaşına gelen Cumhuriyet Halk Partili yeni başkan Orhan Çerkez yönetimindeki belediye meclisi, 22 Nisan Pazartesi olağanüstü toplanarak bu duruma kesin ve net bir kararla ‘dur’ dedi. Belediyenin ilgili mahkeme kararlarına yönelik istinafa gitmesinden feragat eden Çekmeköy Belediye Meclisi, benzin istasyonu yapılmak istenen parkın yeşil alan ve deprem toplanma bölgesi olarak kalmasına oyçokluğu ile karar karar kıldı. AK Partili meclis üyelerinin belediyeye gelir getirici bir proje olarak arkasında durup savundukları parka benzin istasyonu planı CHP’li üyelerin oyuyla ret edilerek Çekmeköy’ün gündeminden tamamen kaldırıldı.

Söz konusu çocuk parkının benzin istasyonu yapılmak istenmesine yönelik oluşan büyük toplumsal direnç hukukken de defalarca vatandaş lehine sonuçlanmış fakat her seferinde farklı yöntemler denenerek bu yerin akaryakıt istasyonu yapılıp ranta açılması için denemeler yapılmıştı. Sürece dahil olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da bölgeyle ilgili plan yapmış, bakanlığın yaptığı planlar da vatandaşın açmış olduğu dava sonucu ret edilmişti.