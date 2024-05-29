Sahibinden kaçan inekler TEM Otoyolu’na girdi, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Trafiği tehlikeye düşüren ineklerin peşine polis ekipleri düştü.

Sahibinden kaçan inekler Esenyurt’ta TEM Otoyolu’na girdi. Yolun ortasında araçlara aldırış etmeden ilerleyen büyükbaş hayvanlar, aniden sürücülerin önüne çıktı. Yolun ortasında duran inekler sebebiyle bazı araçlar ilerleyemedi. Kimi sürücüler dakikalarca hayvanların çekilmesini beklerken, kimisi ise korna çalarak inekleri yoldan çıkarmaya çalıştı. Polis ekipleri inekleri yakalamak için çalışma başlattı. İlginç anlar ise cep telefonu tarafından görüntülendi.