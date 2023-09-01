Gürsu Belediyesi, hem zamandan, hem maliyetten, hem de emekten tasarruf elde edeceği dorseli aracı temizlik işleri bünyesine kazandırdı.

Gürsu Belediyesi ,faaliyetleri sırasında ekiplerine büyük bir kolaylık sağlayacak olan bir yatırımı daha hayata geçirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine havuz dorse tipi olarak adlandırılan yeni bir araç kazandırıldı. Hali hazırda kaba çöp olarak tabir edilen ve ağırlıkla inşaat atıkları, kullanılmayan eşyalar, kaba atıklar artık yeni araç ile toplanıp, taşınabilecek. Bir kamyonet vasıtası ile halledilen bu işlemler çerçevesinde bir araç Gürsu ile Hamitler Çöplüğü arasında günde en az sekiz kere gidip geliyordu. Mevcut tır ise artık günde bir kere giderek katma değeri yüksek bir tasarrufa katkı sunacak. Gürsu Belediyesi ekipleri, her gün sadece bu iş için 280 kilometre yol yaparken artık, bu mesafe 35 kilometreye düşecek. Sadece yoldan değil, zamandan, emekten ve elbette maliyetten de tasarruf sağlanmış olacak.

Tasarruf konusundaki özel projeleri ile dikkat çeken Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Yeni aracımız bilhassa zamanımızı tasarruf edecek. Bu en önemli başlığımız diyebilirim. Biz Gürsu’nun sokaklarından sadece evsel atık toplamıyoruz, akşama kadar bir çok atığı da hemen ilçe dışına götürmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı rahat ettirmek hedefiyle önceliğimiz bu oluyor" dedi.